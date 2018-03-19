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|Осужденный в аннексированном Крыму Балух объявил голодовку
|19.03.2018 13:19
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Украинский активист Владимир Балух, которого незаконно осудили в аннексированном Крыму, объявил голодовку. Об этом сообщается ан странице Крымской правозащитной группы в
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