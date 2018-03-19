Евросоюз намерен подтвердить полную политическую и финансовую поддержку Украины. Такое заявление сделала высший представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Федерика Могерини, сообщает Радио Свобода .

"Я в Киеве передала месседж полной поддержки ЕС, полной реализации Минских соглашений и политики непризнания аннексии Крыма, которую мы считаем незаконной. А также нашу полную поддержку программы реформ - об этом всем мы будем говорить с министрами", - заявила Могерини.

Вместе тем глава европейской дипломатии отметила, что ожидает "полной политической и финансовой поддержки" Украины.

Кроме того было сказано, что ЕС солидарен с Великобританией в вопросе отравления бывшего офицера российского ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери, и намерен объявить свою "обновленную политику" в отношении России.

"Мы выслушаем отчет министра иностранных дел Великобритании Бориса Джонсона, с которым я нахожусь на связи с первого дня инцидента. Министры ЕС проведут обсуждение и, я ожидаю, что мы выразим обновленную общую позицию 28 государств содружества, - сообщила Могерини, - Мы засвидетельствуем Британии наше единство, полную поддержку и нашу крайнюю тревогу, потому что то, что произошло, является абсолютно неприемлемым".

Как сообщал svodka.net, Еврокомиссия готовит предложение Украине о начале новой макрофинансовой помощи объемом 1 миллиард евро.

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