Актер Иэн Глен из Шотландии, который играет Джораха Мормонта в популярном фэнтези-сериале "Игра престолов" назвал конец телешоу провокационным и неожиданным. Об этом он сообщил в интервью The Indian Express .

Глен рассказал, что он является одним из немногих актеров, играющих в сериале, которому удалось ознакомиться со сценарием последнего, восьмого, сезона еще до начала съемок. Он считает, что конец "Игры престолов" обрадует далеко не всех поклонников.

"Я один из немногих актеров, которым повезло прочитать весь сценарий. И я знаю, что произойдет в самом конце. Как большого поклонника сериала конец удовлетворил меня полностью и превзошел все мои ожидания. Но с таким крупным проектом, как "Игра престолов", сложно угодить всем и вряд ли конец понравится поклонникам проекта", - отметил актер.

Он поделился, что фанатов сериала "определенно ждет много сюрпризов".

"Много, много неожиданных событий. Вам определенно нужно увидеть то, что будет происходить в этом сезоне. Больше подробностей, увы, я рассказать не могу", - пояснил Глен.

Как сообщал svodka.net.uа ранее, актриса Мэйси Уильямс могла не получить роль в культовом сериале "Игра престолов" из-за поездки на свиноферму.

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