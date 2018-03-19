В результате военных действий на Донбассе погибли около трех тысяч человек мирного населения. Об этом сообщила глава Мониторинговой миссии Организации Объединенных Наций по правам человека в Украине Фиона Фрейзер во время доклада о ситуации с соблюдением прав человека на территории Украины, пишет УНН.

"Сюда включены также 298 человек, жизнь которых унесла катастрофа рейса МН17. Количество раненых лиц - от 7 до 9 тысяч", - заявила Фрейзер.

Как сообщал svodka.net ранее, в результате обстрела пассажирского автобуса в районе блокпоста боевиков около населенного пункта Еленовка Донецкой области погиб мирный житель, еще один был ранен .

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