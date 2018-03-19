Главы западных стран поздравили президента Российской Федерации Владимира Путина с победой в президентских выборах. Такое заявление сделал пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков, сообщают РИА Новости .

По словам политика, Путин получает поздравления по дипломатическим каналам, и в ходе телефонных переговоров.

"От западных стран есть поздравления. Мы дадим вам информацию обобщенную. По телефонным разговорам – сегодня и завтра ряд разговоров будет, мы вам сообщим. То, что поступает по дипканалам, – пока я бы еще не стал говорить, какие-то отдельные называть страны, дадим потом обобщающую информацию", - заявил Песков.

Также было отмечено, что Путина уже поздравили лидеры бывших советских республик - Азербайджана, Беларуси, Казахстана, Молдовы и Таджикистана, а также Китая, Кубы, Боливии, Венесуэлы, Сербии и непризнанной Абхазии.

Как сообщал svodka.net ранее, нынешний президент Российской Федерации Владимир Путин набрал более 77,67% по итогам подсчета 99,75% голосов .

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