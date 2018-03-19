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|В Запорожье на заснеженной дороге перевернулась маршрутка с пассажирами
|19.03.2018 15:56
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В понедельник, 19 марта, в Запорожье на заснеженной дороге перевернулось маршрутное такси. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Запорожья.
По данным правоохранителей, на момент аварии в салоне транспортного средства находилось 18 пассажиров. Инцидент произошел на Днепровском шоссе.
Водитель рассказал, что ехал по дороге и из-за нерасчищенного снега не увидел бордюр и въехал в него. Это и привело к опрокидыванию транспортного средства.
Стоит отметить, что в результате дорожно-транспортного происшествия пострадали четыре человека, они были доставлены в больницу.
Как сообщал svodka.net ранее, в понедельник утром, 19 марта, в Запорожье с рельсов сошел вагон трамвая и повредил столб электросети.
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