Неполитические Сводки
- Драка в самолете: на попала потасовка между стюардессой и пилотом
- Шокирующее признание: Элтон Джон рассказал о постыдном поступке под действием наркотиков
- Увеличилась грудь: в США мужчина выиграл обвинительный иск против Johnson & Johnson на $8 млрд
- В Сирии в результате турецких авиаударов погибли мирные жители
- В Николаеве пьяный мужчина попытался зарезать знакомого на глазах у прохожих
|В Сирии в результате турецких авиаударов погибли мирные жители
|09.10.2019 19:07
|
Поделитесь статьей с друзьями