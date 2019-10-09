 В Сирии в результате турецких авиаударов погибли мирные жители - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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В Сирии в результате турецких авиаударов погибли мирные жители
09.10.2019 19:07
В Сирии два человека погибли в результате турецких авиаударов Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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