Премьер-министр Украины Владимир Гройсман решил взять под свой контроль ситуацию с обысками сотрудниками Генеральной прокуратуры Украине офисов "Новой почты". Об этом он написал на своей странице в

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