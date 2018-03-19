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|Обыски на Новой почте: Гройсман взял ситуацию под свой контроль
|19.03.2018 16:17
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Премьер-министр Украины Владимир Гройсман решил взять под свой контроль ситуацию с обысками сотрудниками Генеральной прокуратуры Украине офисов "Новой почты". Об этом он написал на своей странице в
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