Погода, Новости, загрузка...
Обыски на Новой почте: Гройсман взял ситуацию под свой контроль
19.03.2018 16:17

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман решил взять под свой контроль ситуацию с обысками сотрудниками Генеральной прокуратуры Украине офисов "Новой почты". Об этом он написал на своей странице в 

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
 Поделитесь статьей с друзьями
 

Добавить комментарий

Защитный код
Обновить