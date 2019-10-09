 Шокирующее признание: Элтон Джон рассказал о постыдном поступке под действием наркотиков - Новости Украины - Новини України - Сводка.нет
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Шокирующее признание: Элтон Джон рассказал о постыдном поступке под действием наркотиков
09.10.2019 19:43
Элтон Джон рассказал, что когда-то сделал из-за употребления наркотиков Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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