Руководство Главного управления Национальной полиции Николаевской области намерено лично выяснить причины самоубийства и.о. директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина. Об этом сообщили в пресс-службеГУ НП в Николаевской области.

"Главное управление Национальной полиции в Николаевской области выражает искренние соболезнования семье и.о. генерального директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина и отмечает, что расследование этого дела находится под личным контролем начальника ГУ НП в Николаевской области, генерала полиции третьего ранга Юрия Мороза", - отметили в правоохранительных органах.

Также сообщается, чо дело было направлено в следственное управление ГУ НП в Николаевской области для полного расследования.

Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 18 марта, летчик-герой Владислав Волошин, последние несколько месяцев руководивший областным коммунальным предприятием "Николаевский международный аэропорт", застрелился из боевого пистолета.

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