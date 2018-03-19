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|Самоубийство Волошина: полиция рассмотрит все версии
|19.03.2018 17:08
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Руководство Главного управления Национальной полиции Николаевской области намерено лично выяснить причины самоубийства и.о. директора Николаевского аэропорта Владислава Волошина. Об этом сообщили в пресс-службеГУ НП в Николаевской области.
"Главное управление Национальной полиции в Николаевской области выражает искренние соболезнования семье и.о. генерального директора КП "Николаевский международный аэропорт" Владислава Волошина и отмечает, что расследование этого дела находится под личным контролем начальника ГУ НП в Николаевской области, генерала полиции третьего ранга Юрия Мороза", - отметили в правоохранительных органах.
Также сообщается, чо дело было направлено в следственное управление ГУ НП в Николаевской области для полного расследования.
Как сообщал svodka.net ранее, в воскресенье, 18 марта, летчик-герой Владислав Волошин, последние несколько месяцев руководивший областным коммунальным предприятием "Николаевский международный аэропорт", застрелился из боевого пистолета.
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