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|Макрон напомнил Путину о поддержке Францией территориальной целостности Украины
|19.03.2018 17:15
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В понедельник, 19 марта, президент Франции Эммануэль Макрон в ходе телефонного разговора с президентом Российской Федерации Владимиром Путиным заявил о поддержке территориальной целосности Украины. Об этом сообщает пресс-служба Елисейского дворца.
Известно, что в ходе разговора с Путиным Макрон напомнил о своей приверженности конструктивному диалогу между Россией, Францией и Европой.
"Президент Республики напомнил, что Франция по-прежнему твердо привержена полному восстановлению суверенитета и территориальной целостности Украины в пределах ее международно признанных границ и эффективной реализации минских соглашений, как можно скорее", - говорится в сообщении.
Сообщается, что ранее Макрон заявлял, что реализация минских соглашений зашла в тупик.
"В связи с российско-украинским кризисом президент Республики отметил, что реализация минских соглашений зашла в тупик, и подчеркнул необходимость принятия конкретных мер по разрешению ситуации и облегчению страданий народа, консолидации прекращения огня и немедленного осуществления гуманитарных мер, предложенных Францией и Германией", - сообщалось на сайте Елисейского дворца.
Как сообщал svodka.net, президент Франции Эммануэль Макрон не стал подходить к стенду Российской Федерации на книжной ярмарке, проходившей в Париже.
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