Служба безопасности Украины разоблачила в Одессе международного оператора телефонной связи, который сотрудничал со спецслужбами Российской Федерации. Об этом информирует центр СБУ.

"Правоохранители установили, что хозяин компании, который является гражданином РФ, давал намек сотрудникам маршрутизировать трафик с временно оккупированных территорий Луганской области в сети российских операторов мобильной связи. Для этого был задействован специальный программно-аппаратный телекоммуникационный комплекс", - говорится в сообщении.

По данным спецслужбы, через этот канал связи боевики так называемой Луганской народной республики могли общаться между собой и своими российскими кураторами, а спецслужбы России получили контроль над персональными данными и телефонными разговорами украинских граждан и организаций, которые пользовались услугами этого оператора.

Во время обысков в офисе сотрудникам спецслужб удалось обнаружить специальное телекоммуникационное оборудование стоимостью более полумиллиона гривен, которое использовалось для незаконной маршрутизации трафика.

"В рамках открытого уголовного производства по ч.1 ст.258-3 Уголовного кодекса гражданин России уведомлен о подозрении в содействии деятельности террористической организации. Суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении.

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