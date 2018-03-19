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Штаб АТО: На Донбассе в полной мере соблюдается режим прекращения огня
19.03.2018 19:21

По состоянию на 18:00 понедельника, 19 марта, в зоне проведения антитеррористической операции на востоке Украины обстрелов позиций сил АТО зафиксировано не было. Об этом сообщает пресс-центр штаба АТО на своей странице в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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