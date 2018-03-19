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|Госстат: Население Украины рекордно сократилось с января 2018 года
|19.03.2018 20:06
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Количество населения Украины за январь 2018 года сократилось на 21 500 человек и по состоянию на 1 февраля составила 42 364 900 человек. Об этом сообщается на официальном сайте Государственной службы статистики.
Известно, что число умерших превышает число живорожденных: на 100 умерших - 56 новорожденных.
Уточняется, что численность населения в Украине по состоянию на 1 января 2018 года составляла 42 млн 386,4 тысячи человек.
Как сообщал svodka.net, около четверти украинцев получают более 10 тысяч гривен заработной платы.
Согласно обнародованным данным, в декабре прошлого года доля работников с заработной платой от 3 200 гривен до 6000 гривен составляла 43,8%, более 6000 гривен получали 49,6%. При этом в 23,5% штатных работников начисленная заработная плата превышала 10 тысяч гривен.
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