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|В Черновцах трое человек пострадали из-за крупного пожара на рынке
|19.03.2018 21:03
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В понедельник, 19 марта, в Черновцах трое человек пострадали из-за масштабного пожара, произошедшего в на одном из крупнейших рынков города. Об этом сообщает АСС.
Предполагается, пожар произошел из-за нарушения правил безопасности предпирнимателем, который занимался сварочными работами в пятом секторе.
"Возгорание было обнаружено работником службы безопасности рынка, который проинформировал дежурную часть службы безопасности рынка и МЧС. За считанные минуты на ликвидацию пожара прибыл пожарный автомобиль с боевым составом. Пожар ликвидировали более 10 боевых составов пожарных", - говорится в сообщении.
Также в сообщении уточняется, что возгорание было сложно остановить из-за большого количества синтетических материалов. Пожар был ликвидирован вечером того же дня, в 19:03.
Как сообщал svodka.net ранее, на Филиппинах легкомоторный самолет упал на жилой дом, в результате чего погибло 10 человек.
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