Группа исследователей из Израиля смогла установить, что снижению веса способствует высокоэнергетический завтрак. Он также существенно сокращает потребность в инсулине между людей, страдающих сахарным диабетом, передает GFS .

"Исследование, проведенное нами, показывает то, что сытный завтрак, средний обед и небольшой ужин благотворно отображаются на снижении веса. Помимо этого, улучшается настроение между пациентов с острым сахарным диабетом", - сообщают авторы эксперимента.

Если сравнивать с обычной диетой, которую назначают людям с лишним весом или диабетом, то новая помогает не только в снижении веса, но также и сохраняет чувство насыщения на весь день из-за завтрака, наполненного высокоэнергетическими продуктами.

Ученые убеждены, что по большому счету не важно, как часто вы едите, главное - что и когда вы употребляете в пищу. Например, кусок хлеба, который содержит в себе большое количество углеводов, лучше съесть на завтрак, а вот на ужин подойдет белковая пища, к примеру, тот же творог.

Это правило следует запомнить всем тем, кто заботится о сохранении фигуры и своего здоровья, ведь поглощаемые организмом на завтрак углероды приводят к более низкой реакции глюкозы, а значит, что калории позже не откладываются, а уходят непосредственно в энергию.

Участников разделили случайным образом на две группы, каждой из которых предложили свою диету для снижения веса. Стоит отметить, что количество потребляемых калорий в каждой диете было одинаковым, отличалось только время приема пищи.

Как сообщал svodka.net, эксперты сообщили, что не стоит исключать сахар из рациона и придерживаться популярных в настоящее время диет, которые предусматривают полный отказ от сахара.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира