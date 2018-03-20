Во вторник, 20 марта, совет национальной безопасности Великобритании соберется для обсуждения возможных новых мер в отношении Российской Федерации в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергеем Скрипалем. Об этом передает SkyNews.

Известно, что 14 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй объявила, что Лондон решил выслать 23 российских дипломатов в связи с отравлением в Солсбери экс-офицера ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери.

По словам британского премьера, Россия с высокой степенью вероятности причастна к происшествию в Солсбери.

В России отвергают эти обвинения и заявляют, что британская сторона не предоставила никаких подтверждений этим обвинениям.

17 марта Россия объявила об ответных мерах против Великобритании.

Как сообщал svodka.net ранее, британская сторона ответила отказом на требование России предоставить доступ к бывшему разведчику ГРУ РФ Сергею Скрипалю , так как рассматривает его как британского подданного.

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