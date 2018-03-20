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Штаб АТО: В результате обстрела пострадал один украинский военный
20.03.2018 09:22

За понедельник, 20 марта, на протяжении минувших суток российские незаконные вооруженные формирования в очередной раз нарушили условия перемирия и обстреляли опорный пункт сил антитеррористической операции на Донецком направлении, один украинский защитник ранен. Об этом сообщил пресс-центр штаба АТО в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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