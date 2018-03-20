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- В сети появился провокационный ролик Савченко, где она якобы взрывает Раду
|В сети появился провокационный ролик Савченко, где она якобы взрывает Раду
|20.03.2018 09:30
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В понедельник, 19 марта, в сети появился провокационный ролик при участии внефракционного народного депутата Надежды Савченко. Соответствующее видео было опубликовано в YouTube.
Сообщается, что подпись к видео гласит: "Савченко взорвала Верховную Раду. Що, всралися?".
Ролик продолжается только 16 секунд. На нем запечатлена Савченко на фоне пустого сессионного зала Верховной Рады Украины. Уже в конце видео народный депутат спрашивает у зрителей: "Що всрались?".
Предполагается, что подобная работа является реакцией Савченко на заявление генерального прокурора Юрия Луценко, который утверждает, что нардеп готовила теракт в стенах парламента и намеревалась гранатами и минометами взорвать здание, а с автоматов добивать выживших народных избранников.
Видео было опубликовано вечером в понедельник, 19 марта. На данный момент оно набрало уже более 6 тысяч просмотров. Также им активно делятся пользователи соцсетей.
Как сообщал svodka.net ранее, народный депутат Надежда Савченко подала дисциплинарную жалобу на Генерального прокурора Юрия Луценко, а также обратилась к президенту Петру Порошенко.
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