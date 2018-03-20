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Эксперт в области химоружия может доказать российское происхождение "Новичка"
20.03.2018 10:29

Специалист в области разработок химического оружия и создатель газа нервно-паралитического действия "Новичок" Вил Мирзоянов объяснил схему, как можно доказать, что вещество, которым отравили бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, имеет российское происхождение. Об этом он написал в своем

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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