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|Эксперт в области химоружия может доказать российское происхождение "Новичка"
|20.03.2018 10:29
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Специалист в области разработок химического оружия и создатель газа нервно-паралитического действия "Новичок" Вил Мирзоянов объяснил схему, как можно доказать, что вещество, которым отравили бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, имеет российское происхождение. Об этом он написал в своем
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