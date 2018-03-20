Специалист в области разработок химического оружия и создатель газа нервно-паралитического действия "Новичок" Вил Мирзоянов объяснил схему, как можно доказать, что вещество, которым отравили бывшего шпиона Сергея Скрипаля и его дочь, имеет российское происхождение. Об этом он написал в своем

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