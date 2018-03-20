Ссылаясь на источник, близкий к королевской семье,авторитетное издание The Daily Mail сообщает, что Гарри отказался от подписания брачного контракта со своей невестой Меган Маркл, так как уверен в ее порядочности.

"У него никогда не было сомнений в ее порядочности, следовательно он не будет подписывать брачный договор. Он убежден, что его брак будет длительным, следовательно не видит смысла подписывать никаких добрачных соглашений", - отмечает источник, добавляя, что брат Гарри, принц Уильям также отказался от подписания брачного контракта, вступая в брак с Кейт Миддлтон.

Уточняется, что в отличие от американцев, брачные контракты не так распространены в Великобритании и не всегда подлежат исполнению по закону. Британские адвокаты подтверждают, что соглашение лиц, вступающих в брак, определяющее имущественные права и обязанности супругов в браке и в случае его расторжения, не всегда признаются британским судом.

Также, британские журналисты напоминают, что во время бракоразводного процесса принцесса Диана с большим трудом получила от принца Чарльза 17 миллионов фунтов и 400 тысяч на ежегодное содержание.

Известно, что состояние принца Гарри оценивается в 40 млн долларов и включает в себя 14 млн долларов, унаследованных после смерти его матери, принцессы Дианы, а также около 28 млн долларов из дополнительных активов. В свою очередь, состояние Меган Маркл на сегодняшний день оценивается в 5 млн долларов.

Издание отмечает, что Маркл заработала по 50 тысяч долларов за каждый случай последнего сезона сериала Форс-мажоры, а ее годовой доход составил около 450 тысяч долларов.

Как сообщал svodka.net ранее, стало известно, что руководству Weinstein Company удалось добиться успешного итога переговоров о продаже.

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