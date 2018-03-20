Трудовую миграцию в Украине могут остановить высокие заработные платы, которые предоставят возможность обеспечить достаточный уровень жизни украинцев. Такое заявление сделал Государственный секретарь Министерства социальной политики Виктор Иванкевич, пишет УНН.

"Основная причина трудовой миграции - уровень заработной платы. Поэтому повышение доходов населения - главная задача нашего и будущего правительств. Если будут заработные платы сопоставимые с уровнем жизни - это будет влиять на молодых людей так, чтобы они не искали за границей лучшую работу", - заявил Иванкевич.

При этом он подчеркнул, что люди более молодого возраста всегда будут более активно переезжать за границу.

"Потому что это, пожалуй, нормально, когда люди хотят увидеть, как живут другие. И когда пробуют там работать и понимают, что дома лучше, то возвращаются", - подчеркнул чиновник.

По его словам, также помогать решению проблемы будет пенсионная реформа, поскольку пенсионная система стала более справедливой - кто больше работал, больше платил, получит большую пенсию. Это также будет влиять на процессы миграции.

Как сообщал svodka.net, в министерстве труда Польши, проинформировали, что в 2017 году польские предприниматели заявили о намерении предоставить работу для около 1,7 миллионов украинцев .

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