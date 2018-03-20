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|Спилберг назвал дату начала сьемок пятой части "Индианы Джонс"
|20.03.2018 11:33
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Легендарный голливудский режиссер Стивен Спилберг рассказал, когда начнет снимать пятого "Индиану Джонса". Об этом сообщает Vulture.
Согласно словам постановщика, съемки запланированы на следующий год, и по меньшей мере часть работы пройдет в Великобритании.
Спилберг пообещал, что он вернется в Соединенное Королевство в апреле 2019-го.
На данный момент выход "Индианы Джонса - 5" намечен на 10 июля 2020 года. Названия у фильма пока нет.
Ранее сообщалось, что Спилберг отложил работу над мюзиклом «Вестсайдская история» и сначала займется пятым фильмом франшизы об Индиане Джонсе.
Как сообщал svodka.net, студия Disney анонсировала новый фильм про приключения Индианы Джонса. Главную роль в нем вновь сыграет Харрисон Форд.
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