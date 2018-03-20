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|Стало известно, когда британские дипломаты уедут из России
|20.03.2018 12:37
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Британские дипломаты уже до конца текущей недели покинут территорию Российской Федерации. Соответствующее заявление сделали в посольстве Великобритании в Москве.
По данным британского дипведомства, Россия требует, чтобы представители Великобритании покинули российскую территорию до конца недели. Тем не менее все, кто хочет, смогут сделать это раньше установленного срока.
"Все (высылаемые, - ред.) британские дипломаты, как и просил МИД РФ, покинут Россию до конца недели. Некоторые по своему желанию могут уехать раньше", - говорится в сообщении.
Как сообщал svodka.net ранее, британские власти приняли решение приостановить двусторонние контакты с Россией и отозвать приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон.
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