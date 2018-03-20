Британские дипломаты уже до конца текущей недели покинут территорию Российской Федерации. Соответствующее заявление сделали в посольстве Великобритании в Москве.

По данным британского дипведомства, Россия требует, чтобы представители Великобритании покинули российскую территорию до конца недели. Тем не менее все, кто хочет, смогут сделать это раньше установленного срока.

"Все (высылаемые, - ред.) британские дипломаты, как и просил МИД РФ, покинут Россию до конца недели. Некоторые по своему желанию могут уехать раньше", - говорится в сообщении.

Как сообщал svodka.net ранее, британские власти приняли решение приостановить двусторонние контакты с Россией и отозвать приглашение министру иностранных дел РФ Сергею Лаврову посетить Лондон.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира