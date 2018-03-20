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В Кении усыпили последнего в мире северного белого носорога
20.03.2018 12:58

Во вторник, 20 марта, в мире умер последний северный белый носорог по имени Судан после нескольких болезни. Об этом сообщили смотрители животных в

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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