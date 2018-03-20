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Цукерберг потерял $6 млрд из-за блокировки компании Cambridge Analytica
20.03.2018 13:05

Во вторник, 20 марта, состояние американского предпринимателя Марка Цукерберга сократились более чем на 6 млрд долларов в связи со снижением курса акций основанной им компании

Сводка.нет - Новости Украины и Мира
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