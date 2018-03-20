Неполитические Сводки
- Австралиец обнаружил пропавший в 2014 году малайзийский самолет Boeing 777
- Блогер подметил странность во внешности Путина
- Савченко объяснила, почему хочет взять Рубана на поруки
- Бензином только пахнет: что украинцам продают под видом автомобильного топлива
- Апелляционный суд оставил Рубана под арестом
|Цукерберг потерял $6 млрд из-за блокировки компании Cambridge Analytica
|20.03.2018 13:05
|
Во вторник, 20 марта, состояние американского предпринимателя Марка Цукерберга сократились более чем на 6 млрд долларов в связи со снижением курса акций основанной им компании
Поделитесь статьей с друзьями