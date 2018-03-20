Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что глава Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан это настоящий патриот Украины, именно следовательно она хочет взять его на поруки, пишет NEWSONE .

"Я хочу взять Владимира Рубана на поруки из-за того, что этот человек является тем, кто действительно любит Украину. Он может не любить власть. Ее не любит 98% жителей Украины. Но у нас не концлагерь сталинского режима 37-го года, чтобы за это сажать всю Украину", - отметила Савченко во время слушаний по делу Рубана.

Также было сказано, что Рубан - это волонтер и опытный переговорщик, который помог освободить более 800 человек.

"Пройдя этот путь, я знаю насколько сложно вступать в контакт с противником и переубеждать его. Этот человек мог бы работать и дальше, так как война у нас еще не закончилась. Нам будут нужны люди, которые могут освобождать других людей. Рубан и его команда людей действительно являются патриотами Украины. Есть патриоты, которые рвут на себе вышиванки, а есть те, кто тихо молчит, но готов выступить против чужих и своих врагов, если нужно", - указала Савченко и назвала Рубана порядочным человеком, который никогда не убежит от правосудия на оккупированные территории, в Россию или в страны Европы.

"Он останется в Украине и достойно пройдет все суды, как когда-то прошла их я в России. Если нужно будет, я докажу это еще раз в Украине", - резюмировала нардеп.

Как сообщал svodka.net, народный депутат Украины Надежда Савченко попросила суд отдать ей на поруки задержанного главу Центра освобождения пленных Владимира Рубана .

Сводка.нет - Новости Украины и Мира