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|Савченко объяснила, почему хочет взять Рубана на поруки
|20.03.2018 13:26
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Народный депутат Украины Надежда Савченко заявила, что глава Центра освобождения пленных "Офицерский корпус" Владимир Рубан это настоящий патриот Украины, именно следовательно она хочет взять его на поруки, пишет NEWSONE.
"Я хочу взять Владимира Рубана на поруки из-за того, что этот человек является тем, кто действительно любит Украину. Он может не любить власть. Ее не любит 98% жителей Украины. Но у нас не концлагерь сталинского режима 37-го года, чтобы за это сажать всю Украину", - отметила Савченко во время слушаний по делу Рубана.
Также было сказано, что Рубан - это волонтер и опытный переговорщик, который помог освободить более 800 человек.
"Пройдя этот путь, я знаю насколько сложно вступать в контакт с противником и переубеждать его. Этот человек мог бы работать и дальше, так как война у нас еще не закончилась. Нам будут нужны люди, которые могут освобождать других людей. Рубан и его команда людей действительно являются патриотами Украины. Есть патриоты, которые рвут на себе вышиванки, а есть те, кто тихо молчит, но готов выступить против чужих и своих врагов, если нужно", - указала Савченко и назвала Рубана порядочным человеком, который никогда не убежит от правосудия на оккупированные территории, в Россию или в страны Европы.
"Он останется в Украине и достойно пройдет все суды, как когда-то прошла их я в России. Если нужно будет, я докажу это еще раз в Украине", - резюмировала нардеп.
Как сообщал svodka.net, народный депутат Украины Надежда Савченко попросила суд отдать ей на поруки задержанного главу Центра освобождения пленных Владимира Рубана.
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