Знаменитая американская певица Бейонсе удивила пользователей Сети экстравагантным золотым платьем, в котором посетила публичное мероприятие. Снимки артистки были опубликованы на ее Instagram-странице и собрали миллионы лайков. На фото она запечатлена в кругу семьи - жена Джей-Зи и дочери Блю Айви Картер. Поклонники певицы оценили ее оригинальный полупрозрачный наряд с длинным пышным шлейфом. Дополнила платье Бейонсе золотыми аксессуарами. Как сообщал svodka.net, в социальной сети Instagram популярной певицы Бейонсе были опубликованы снимки, на которых она запечатлена в эффектном золотом платье. Фотографии менее чем за сутки собрали 1,7 миллионов просмотров. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



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