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Бейонсе удивила всех на мероприятии своим невероятным золотым платьем
20.03.2018 15:04

Знаменитая американская певица Бейонсе удивила пользователей Сети экстравагантным золотым платьем, в котором посетила публичное мероприятие. Снимки артистки были опубликованы на ее Instagram-странице и собрали миллионы лайков.

На фото она запечатлена в кругу семьи - жена Джей-Зи и дочери Блю Айви Картер.

Поклонники певицы оценили ее оригинальный полупрозрачный наряд с длинным пышным шлейфом. Дополнила платье Бейонсе золотыми аксессуарами.

Как сообщал svodka.net, в социальной сети Instagram популярной певицы Бейонсе были опубликованы снимки, на которых она запечатлена в эффектном золотом платье. Фотографии менее чем за сутки собрали 1,7 миллионов просмотров.

 

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