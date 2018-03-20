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|Билецкий объяснил, что делать с оружием в Раде
|20.03.2018 15:11
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Народный депутат Украины Андрей Билецкий заявил, что рамки металлоискателей в Верховной Раде бессмысленны, поскольку депутаты имеют неприкосновенность. Об этом парламентарий рассказал в эфире телеканала NEWSONE.
"Нардеп имеет депутатскую неприкосновенность, и хотя десять рамок поставьте, но у него это оружие забрать нельзя и проверить его нельзя. Он пройдет эти рамки, и не будет даже отвечать на вопросы", - отметил Билецкий.
Также нардеп подчеркнул, что решение вопроса с оружием в парламенте можно решить только отменив депутатскую неприкосновенность.
"Решение вопроса оружия в парламенте зависит в первую очередь от депутатской неприкосновенности. Снимут неприкосновенность, тогда можно вводить правила о запрете оружия и тогда это будет работать. Пока есть неприкосновенность, это все работать не будет", - подчеркнул Билецкий.
Как сообщал svodka.net, в четверг, 15 марта, народного депутата Надежду Савченко вывели из сессионного зала Верховной Рады Украины. По некоторым данным, нардеп принесла в сессионный зал три гранаты и пистолет, именно следовательно ее и вывели из здания.
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