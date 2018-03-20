В России в честь победы Владимира Путина на президентских выборах выпустили золотые iPhone Х. Об этом сообщает компания Caviar, которая специализируется на люксовой отделке смартфонов.

Стоит отметить, что на золотом корпусе выгравирован барельеф Путина, герб России и слова "Мы настроены на самое лучшее будущее и мы его добьемся".

"Этот телефон - это символ триумфа, подтверждение безоговорочной победы, знак единства граждан страны, ведь как сказал президент - мы одна команда", - говорится в сообщении.

Также в компании отметили, что считают дизайн телефона "вершиной эволюции".

Приобрести такую модель популярного телефона смогут только лишь 76 человек. Такое количество смартфонов изготовили в честь количества процентов, набранных Путиным на выборах. Стоимость телефона составляет около 4600 долларов.

Как сообщал svodka.net ранее, Вашингтон воздержался от поздравлений в адрес Владимира Путина .

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