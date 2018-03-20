На территории Японии самыми модными признали сандалии, сделанные в форме копыт. Обувь назвали соответствующим образом - hooves sandals (сандалии-копыта), передает China Daily.

Материал большей части обуви - дерево, однако к нему нога крепится при помощи лент, которые необходимо завязать на щиколотке.

В соответствии с информацией журналистов, представленной на страницах издания, ходить в таких сандалиях-копытах очень непросто, но "никогда не говорил, что быть сатиром просто".

Цена пары таких сандалий составляет 410 долларов. Вопреки высокой стоимости обуви, она все равно побила рекорды популярности, а первую партию с черными и белыми лентами жители успели раскупить.

Как сообщал svodka.net, 15 марта, глава модного итальянского дома Versace Донателла Версаче заявила о том, что при изготовлении одежды и аксессуаров бренда натуральный мех больше использоваться не будет. В 2017 году ряд известных во всем мире брендов одежды з аявил об отказе использовать натуральный мех и кожу.

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