Телеканал HBO и Sky Television снимут пятисерийный сериал "Чернобыль", который расскажет об аварии на атомной электростанции. Об этом сообщает издание Coming Soon.

Это будет драма, а в главных ролях снимутся Стеллан Скарсгард, Эмили Уотсон и Джаред Харрис. В сериале расскажется о взрыве реактора четвертого энергоблока Чернобыльской АЭС в УССР в апреле 1986 года и людях, которым пришлось разбираться с последствиями трагедии.

Стоит отметить, что Скаргард сыграет заместителя председателя Совета министров СССР Бориса Щербины, который возглавлял правительственную комиссию по ликвидации последствий аварии.

Персонажи мини-сериала попробуют узнать причины катастрофы и будут жертвовать своими жизнями ради того, чтоб установить правду. Сценаристом шоу является Крэйг Мазин, режиссером - Джоан Ренк.

В настоящее время дата премьеры сериала "Чернобыль" неизвестна.

Как сообщал svodka.net ранее, проект Onuka выпустил 6-минутный документальный фильм про Чернобыльскую АЭС .

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