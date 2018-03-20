Неполитические Сводки
|Савченко о "подготовке теракта" в Раде: Я хотела показать власть смешной
|20.03.2018 18:36
|
Народный депутат Украины Надежда Савченко призналась, что действительно вела разговоры об организации терактов, но это была спецоперация. Об этом она рассказала во время брифинга, пишет Украинская правда.
По словам политика, после возвращения из России она продолжала общаться с теми, с кем общалась в российском плену, и эти люди, якобы, готовы были "взрывать ситуацию на оккупированных территориях изнутри".
"После того, как на меня вышли люди с оккупированных территорий, с желанием помочь Украине сделать восстание на оккупированных территориях, в тот же период примерно ко мне пришел объект А, которому была поставлена задача на мою ликвидацию", - рассказала нардеп.
При этом Савченко отметила, что планировала устроить политическую провокацию.
"Когда объект А вошел со мной в контакт, я попыталась закрутить ситуацию так, чтобы можно было создать в будущем политическую провокацию… Это не теракт, это - политическая провокация, чтобы показать власть смешной", - утверждает Надежда.
Она также рассказала, что на видеозаписях зафиксирован офис, конспиративный отель, где она встречалась с объектом А, а также записи из военных частей и полигонов, из серой зоны.
"Объекту А было интересно фиксировать все, что я делаю. Поэтому я начала создавать сюрреализм, который заключался в том, что - не только, как рассказывал Луценко, гранатами в разные стороны, минометом по куполу - я рассказывала все самые возможные и невозможные операции, при этом постоянно советуясь с объектом А. Объект А давал свои предложения", - сообщила депутат.
Помимо этого было сказано, что вместе с объектом А они разрабатывали схемы и методы, которыми "можно ликвидировать верхушку власти": "Как договаривались об этой спецоперации - я не вникала во все подробности. Я просто предоставляла доступ одних людей к другим и контакт им".
Как сообщал svodka.net, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Украины Надежда Савченко планировала теракт в стенах Верховной Рады.
Сводка.нет - Новости Украины и Мира