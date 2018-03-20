Народный депутат Украины Надежда Савченко призналась, что действительно вела разговоры об организации терактов, но это была спецоперация. Об этом она рассказала во время брифинга, пишет Украинская правда .

По словам политика, после возвращения из России она продолжала общаться с теми, с кем общалась в российском плену, и эти люди, якобы, готовы были "взрывать ситуацию на оккупированных территориях изнутри".

"После того, как на меня вышли люди с оккупированных территорий, с желанием помочь Украине сделать восстание на оккупированных территориях, в тот же период примерно ко мне пришел объект А, которому была поставлена задача на мою ликвидацию", - рассказала нардеп.

При этом Савченко отметила, что планировала устроить политическую провокацию.

"Когда объект А вошел со мной в контакт, я попыталась закрутить ситуацию так, чтобы можно было создать в будущем политическую провокацию… Это не теракт, это - политическая провокация, чтобы показать власть смешной", - утверждает Надежда.

Она также рассказала, что на видеозаписях зафиксирован офис, конспиративный отель, где она встречалась с объектом А, а также записи из военных частей и полигонов, из серой зоны.

"Объекту А было интересно фиксировать все, что я делаю. Поэтому я начала создавать сюрреализм, который заключался в том, что - не только, как рассказывал Луценко, гранатами в разные стороны, минометом по куполу - я рассказывала все самые возможные и невозможные операции, при этом постоянно советуясь с объектом А. Объект А давал свои предложения", - сообщила депутат.

Помимо этого было сказано, что вместе с объектом А они разрабатывали схемы и методы, которыми "можно ликвидировать верхушку власти": "Как договаривались об этой спецоперации - я не вникала во все подробности. Я просто предоставляла доступ одних людей к другим и контакт им".

Как сообщал svodka.net, генеральный прокурор Юрий Луценко заявил, что народный депутат Украины Надежда Савченко планировала теракт в стенах Верховной Рады .

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