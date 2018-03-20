Три человека были госпитализированы в местные клиники из-за стрельбы в средней школе Грейт Миллс в штате Мэриленд США. Такую информацию предоставил шериф округа Сент Мэри Тим Кэмерон, цитирует ВВС .

"Только три человека пострадали в этом инциденте, стрелок и двое пострадавших", - отметил шериф.

По его словам, травмированные люди были доставлены в разные клиники. Состояние одного из них - стрелка, оценивалось как крайне критическое.

"Стелявший госпитализирован в критическом состоянии, девушка в критическом состоянии, еще один пострадавший в критическом, но стабильном состоянии", - уточнил правоохранитель.

Позже стало известно, что стрелок умер после перестрелки с полицейским, который дежурил в школе. Имя стрелка не называется, уточняется, что им оказался ученик школы.

Помимо этого, в управлении полиции сообщили об инциденте в школе, который привел к ранению нескольких людей. В то же время местные чиновники добавили, что ситуация находится под контролем. За два часа учеников и сотрудников школы эвакуировали. В текущее время учебное заведение все еще закрыто, однако возобновит свою работу во вторник. Родителей к школе не пускают.

Как сообщал svodka.net ранее, на территории штата Мэриленд США в средней школе округа Сент-Мэри случилась стрельба . Правоохранительные органы штата Мэриленд начали расследование по факту стрельбы на территории школы Great Mills High School.

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