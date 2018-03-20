Видеоролик, на котором запечатлели двух подруг, решивших развлечься в одном из парков аттракционов, было обнародовано и быстро набрало слава в сети. Видео опубликовала пользователь Megan Connolly на своей странице в микроблоге Twitter.

В ролике можно проследить за тем, как одна из подруг очень испугалась поездки на аттракционе в парке, а своей реакцией хорошенько рассмешила не только соседку по сидению, а и других пользователей сети, просмотревших ролик.

Отметим, что за пару дней видео просмотрели более миллиона пользователей, которые оставили тысячи смешных комментариев.

The moment my soul left my body.. pic.twitter.com/xHJNLLI8bp — Megan Connolly (@MeganConnolly4) 16 марта 2018 г.

Как сообщал svodka.net, Джефф Безос обнародовал снимок с роботом-собакой , который буквально за несколько часов стал вирусным и собрал 18 тысяч лайков и тысячи комментариев. Снимок сделали на открытии научно-технической конференции MARS, а затем основатель Amazon разместил его у себя в аккаунте.

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