Центральную часть Харькова перекрыли для автомобилей из-за голливудского фильма, который снимается на территории города. Так, в нынешнее время перекрыты улицы Короленко, Гражданская, площадь Свободы, а также Зойфера. Об этом пишет Vgorode .

По информации издания, перекрыты улицы, на которых снимают фильм под названием "Гарет Джонс". В его создании участвуют Польша, Украина и Великобритания. Главные роли исполняют английские актеры Ванесса Кирби, Джеймс Нортон, Питер Сарсгаард.

В соответствии со сценарием, в 1933 году журналист Гарет Джонс знакомится в Москве с корреспонденткой Адой Брукс.

"Ада открывает ему глаза на "советскую утопию", которая не имеет ничего общего с реальностью. И Гарет, несмотря на смертельные угрозы, начинает свое расследование. Скрываясь от спецслужб СССР, шаг за шагом он раскрывает правду о трагедии украинского народа: Голодомор, жесткую цензуру, заговор и массовые репрессии. Именно его разоблачения впоследствии станут основой для романа "Скотный двор" Джорджа Оруэлла", - отмечается в описании картины.

Несмотря на то, что некоторые из сцен якобы происходят в Москве - они будут сняты на территории украинского Харькова. Также картину будут снимать в Польше и Шотландии.

В съемках также принимают участие украинские актеры, в их числе Яков Ткаченко, Олег Драч, Владимир Федорук, Анна Шайдюк и другие.

Как сообщал svodka.net ранее, в столице Украины стартовали съемки китайского телевизионного сериала "Золотой глаз", организатором которых стала самая крупная китайская онлайн теле- и видео платформа iQIYI. Завершить съемки планируют до 17 марта.

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