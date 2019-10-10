Неполитические Сводки
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|Ученые: императорским пингвинам грозит вымирание, если климат на Земле прогреется еще сильнее
|10.10.2019 15:28
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