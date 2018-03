Канадо-американский актер, актер Джим Керри более семи лет тому назад занялся рисованием , после чего стал автором серии политических карикатур, в последних из которых высмеял администрацию нынешнего президента США Дональда Трампа. Карикатуры были опубликованы в Twitter-аккаунте актера. Сперва Керри стал причиной войны в сети после обнародования карикатуры на пресс-секретаря Администрации президента Сару Хакаби Сандерс. Он нарисовал ее в образе беса, с красным лицом, яростно приподнятыми бровями и неоднозначной подписью. "Это портрет так называемого христианина, единственной целью которого является ложь для нечестивых. Чудовищно!", - написал актер в подписи к видео. Некоторые из подписчиков актера посчитали карикатуру сексистской и противорелигиозной. "Жалкий забияка, сексист, ненавистник, фанатик и "христианофоб"... какой была бы лицемерная голливудская реакция, если бы он назвал кого-то «так называемым мусульманином» или «так называемым евреем?", - прокомментировал рисунок Джима экс- губернатор штата Арканзас, отец Сары Майк Хакаби. Однако актер не отреагировал на критику и нарисовал еще одну картину, на которой появился Трамп в образе ведьмака и политики Пол Райан и Марко Рубио, которые, по словам автора, являются летающими обезьянками Путина. This is the portrait of a so-called Christian whose only purpose in life is to lie for the wicked. Monstrous! pic.twitter.com/MeYLTy1pqb — Jim Carrey (@JimCarrey) 17 марта 2018 г. Как сообщал svodka.net, американский еженедельник T he New Yorker опубликовал обложку свежего номера с карикатурой на президента США Дональда Трампа. На рисунке американский руководитель изображен за кафедрой обнаженным. Сводка.нет - Новости Украины и Мира



