Министерство иностранных дел Российской Федерации пригласило на среду, 21 марта, послов других государств в Москву, чтобы встретиться с руководством и специалистами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. О соответствующем факте пишет ТАСС , ссылаясь на заявление представителя Министерства Марию Захарову.

Главной темой обсуждения станет дело относительно отравления бывшего разведчика России Сергея Скрипаля.

"21 марта в МИД России приглашены все аккредитованные в России послы зарубежных государств на встречу с руководством и экспертами Департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями. Основная тема встречи - ситуация вокруг заявлений Великобритании о применении на ее территории ядовитых веществ", - отметил представитель Российского МИДа.

Она также отметила, что главная цель встречи - доведение точки зрения РФ до официальных представителей других государств, ответ на возникающие вопросы, а также озвучивание вопросов российской стороны.

Как сообщал svodka.net, совет национальной безопасности Великобритании соберется для обсуждения возможных новых мер в отношении Российской Федерации в связи с отравлением экс-сотрудника ГРУ Сергеем Скрипалем.

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