Неполитические Сводки
|Ученые выяснили, помогает ли вода худеть
|20.03.2018 21:34
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Множеству ученых, благодаря исследованиям, удалось доказать связь между количеством выпитой воды и снижением веса, передает lifehacker.
Так, во время стэндфордского эксперимента под названием "Drinking water is associated with weight loss in overweight dieting women independent of diet and activity", ученым удалось привлечь более сотни женщин с лишним весом.
Так, исследователи отобрали женщин, употреблявших менее одного литра воды в день, и увеличили количество выпиваемой воды до двух литров. На протяжении года учены изучали последствия такого изменения, измеряя вес и обхват талии подопытных. В итоге выяснилось, что женщины похудели, благодаря воде - каждая из участниц, не меняя образ жизни, стала худее на два килограмма.
В связи с этим ученые назвали причины, по которым от воды человек худеет:
Из-за воды возрастает количество расходуемых калорий. Достаточно выпить 500 мл воды - и через 10 минут скорость метаболизма увеличивается на 30%, а эффект длится не менее часа.
Вода уменьшает количество потребленных калорий. В том случае, если вы утоляете жажду водой, то вы не утоляете ее другими напитками, которые могут быть более калорийны, например, лимонадами, колой, сладким чаем, соками, морсами, молоком.
Вода уменьшает аппетит и количество жировых отложений. Это удалось доказать, благодаря исследованию.
Как сообщал svodka.net ранее, группа исследователей из Израиля смогла установить, что снижению веса способствует высокоэнергетический завтрак. Он также существенно сокращает потребность в инсулине между людей, страдающих сахарным диабетом.
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