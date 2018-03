Украине досталось третье место в рейтинге между наиболее дешевых государств мира для жизни, ее обошли лишь Пакистан и Египт. Соответствующий рейтинг был составлен в рамках исследования The Cost of Living Around the World 2018, основанном на индексе Numbeo.

Среди наиболее дешевых стран также оказались Индия, Тунис, Косово, Грузия, Азейбарджан, Бангладеш и Алжир.

Среди стран Европы самыми дешевыми назвали Украину, Румынию, Беларусь, Молдову, Македонию, Сербию, Албанию, Боснию и Герцеговину. В то же время самыми дорогими для проживая странами были признаны Бермудские острова, Швейцария, Исландия, Норвегия и Багамские острова.

Стоит напомнить, что в индексе Numbeo учитывается цена недвижимости и имущества страны, покупательная способность и несколько иных факторов формирования рейтинга.

Как сообщал svodka.net, Украина оказалась в первой двадцатке стран с самым низким уровнем счастья , ее жители стали менее счастливы, чем в прошлом году. Об этом идет речь в рейтинге самых счастливых стран мира, составленном Институтом изучения счастья.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира