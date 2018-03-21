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|В Италии вышла книга Папы Римского
|21.03.2018 09:35
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Во вторник, 20 марта, в Италии вышла новая книга Папы Римского Франциска, публикацию которой приурочили к празднованию Всемирного дня молодежи, сообщает Корреспондент.
Стоит отметить, что книга называеться "Бог молод". Она написана в формате интервью, которое понтифик дал известному писателю и журналисту Томасу Леончини. В книге понтифик обращается к молодым людям по всему миру, а также взрослым, которые выполняют "образовательную деятельность в учебных и религиозных учреждениях".
"Его размышления охватывают главные темы современности, начиная от самых интимных до связанных с социальной и общественной жизнью, связывая личные воспоминания, богословские комментарии, размышления о будущем и настоящем, не уклоняясь от каких-либо современных вызовов" - отметили в издательство Piemme.
Папа Римский Франциск считает, что молодые люди умеют смотреть вперед и тщательно всматриваться в будущее.
Как сообщал svodka.net ранее, Папа Римский заявил, что начинает и завершает день по-украински.
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