Во вторник, 20 марта, в Италии вышла новая книга Папы Римского Франциска, публикацию которой приурочили к празднованию Всемирного дня молодежи, сообщает Корреспондент .

Стоит отметить, что книга называеться "Бог молод". Она написана в формате интервью, которое понтифик дал известному писателю и журналисту Томасу Леончини. В книге понтифик обращается к молодым людям по всему миру, а также взрослым, которые выполняют "образовательную деятельность в учебных и религиозных учреждениях".

"Его размышления охватывают главные темы современности, начиная от самых интимных до связанных с социальной и общественной жизнью, связывая личные воспоминания, богословские комментарии, размышления о будущем и настоящем, не уклоняясь от каких-либо современных вызовов" - отметили в издательство Piemme.

Папа Римский Франциск считает, что молодые люди умеют смотреть вперед и тщательно всматриваться в будущее.

Как сообщал svodka.net ранее, Папа Римский заявил, что начинает и завершает день по-украински.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира