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В Киеве на Набережном шоссе грузовик влетел в рекламную конструкцию
21.03.2018 10:17

В среду, 21 марта, в Киеве произошло масштабное дорожно-транспортное происшествие на Набережном шоссе в районе Выдубичей. Об этом сообщает dtp.kiev.ua на своей странице в

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