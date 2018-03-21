В Запорожье на заброшенном складе в промышленной зоне были обнаружены тонны медицинских отходов и человеческие останки, сообщает ТСН .

Люди обнаружили эту страшную находку по неприятному запаху, который распространялся даже в минусовую температуру.

Всего на складе обнаружили 4 тонны мусора, в том числе полторы тонны биоматериалов, оставшихся после операций, в том числе и из учреждений, работающих с возбудителями туберкулеза. Также были найдены использованные медицинские инструменты, оборудование, содержащее ртуть и тяжелые металлы.

Стоит отметить, что территория склада принадлежит фирме, занимающейся вывозом отходов из медучреждений. В компании утверждают, что отходы готовы вывезти на утилизацию, однако перед Новым годом суд арестовал на это имущество.

"Мы не имели права ничего вывозить. Мы не знали вообще, в каком мире мы существуем, потому что на протяжении двух месяцев мы не подозреваемые, не обвиняемые, ни свидетели - мы никто" - заявил коммерческий директор Муниципальной экологической компании Владимир Андреев.

В настоящее время с отменил свое решение, о склад пообещали очистить Суд уже отменил свое решение, и отходы начали вывозить. По данным экологов, если этого не произойдет, то к весне в Запорожье можно ждать эпидемии.

Как сообщал svodka.net ранее, в Ивано-Франковске в ходе прокладки электрического кабеля нашли массовое захоронение с останками не менее 50 человек .

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