В среду, 21 марта, управление государственной охраны установило в Верховной Раде средства для досмотра личных вещей и багажа депутатов и посетителей, сообщают Украинские новости .

В частности, на центральном входе, через который заходит большинство депутатов, помимо рамки металлоискателя установлен так называемый Rapiscan (рентгеновская установка).

Один их сотрудников управления госохраны рассказал, что такие установки разместылы на всех блокпостах при входе в здание парламента. При этом он подчеркнул, что если депутат не захочет ставить свои личные вещи на дорожку устройства, то охрана не имеет права заставлять его это делать.

Как сообщал svodka.net, Верховная Рада Украины приняла проект закона № 8155 "О внесении изменений в закон Украины "О государственной охране органов государственной власти Украины и должностных лиц", который запрещает входить в парламент с оружием .

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