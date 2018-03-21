Во вторник, 20 марта, скончался американский миллиардер Питер Петерсон, сообщает УНН .

"Его интеллект, остроумие и видение сделали его вдохновляющим лидером, который собрал вместе людей из Белого дома и с Уолл-стрит" - заявила его семья.

Стоит отметить, что Петерсон родился 5 июня 1926 года в США в семье греческих иммигрантов. В 1960-х он возглавил компанию Bell and Howell, которая производила кинокамер. А в начале 1970-х годов Петерсон работал в администрации президента США Ричарда Никсона, а с 1972 по 1973 год занимал должность министра торговли США. Позже он стал главой банка Lehman Brothers, а в 1985 году стал одним из основателей инвестиционной компании Blackstone Group.

С 2006 года Петрсон являлся членом Американской академии искусств и наук. Также он удостоен почетных степеней университетов: Колгейтского, Джорджтаунского, Вашингтона, Северо-Западного, Новой школы (Нью-Йорк), Небрасского, Рочестерского; а также Саутгемптон-колледжа Лонг-айлендской университета. Автор нескольких книг.

По данным The Wall Street Journal, Петерсон более 20 лет возглавлял Совет по международным отношениям - независимую американскую организацию. А журнал Forbes оценивает состояние Петерсона в 2 миллиарда долларов.

Как сообщал svodka.net ранее, актер Джон Гэвин, сыгравший в триллере "Психо", умер в США в возрасте 86 лет . Джон Гэвин на протяжении долгого времени боролся с лейкемией. Он умер от осложнений, вызванных пневмонией, в окружении близких в своем доме в Беверли-Хиллз.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира