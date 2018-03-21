Бывшая порноактриса, стриптизерша и модель Стефани Клиффорд (которая более известна под псевдонимом Сторми Даниелс) подтвердила на детекторе лжи, что у нее в 2006 году была интимная близость с Дональдом Трампом, сообщает

Стоит отметить, что на момент будущий президент США уже был женат на Мелании, а его сыну Бэррону было несколько месяцев.

По данным источника, проверку на полиграфе Стефани Клиффорд прошла еще семь лет назад. Тест показал: порнозвезда и стриптизёрша с вероятностью 99% не врала, когда заявила о сексуальной связи с Трампом. Проверку на детекторе лжи провели по просьбе журнала InTouch, сотрудники которого в 2011-м взяли интервью у звезды фильмов для взрослых, но опубликовали интервью только пару месяцев назад. Специалист, который проводил тест, подтвердил его подлинность.

Кроме этого, бывшей порнозвезде в разгар президентских выборов, на которых победил Трамп, заплатили 130 тысяч долларов за молчание. Так как будущий хозяин Белого дома не хотел чтобы о его измене узнала его жена. Поскольку на момент романа он был уже женат на Мелании. В Белом доме не раз опровергали заявления бывшей порноактрисы, а недавно адвокат Трампа подал в суд на порноактрису, требуя 20 миллионов долларов. В иске говорится, что она нарушила договоренность с Дональдом Трампом о неразглашении информации об интимной связи.

Как сообщал svodka.net ранее, порноактриса Стефани Клиффорд, также известная под псевдонимом Сторми Дэниэлс, подала иск против президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа. Женщина утверждает, что глава американского государства не подписал договор о неразглашении их отношений, которые продолжались с лета 2006 года до начала 2007 года.

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