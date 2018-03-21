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|В Донецкой области на уроке физкультуры умер ребенок
|21.03.2018 11:50
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В Донецкой области на уроке физкультуры умер ученик одной из общеобразовательных школ. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры области.
По полученным данным, случай произошел во вторник, 20 марта, в Мирнограде.
"На уроке физической культуры в общеобразовательной школе I-III ступеней № 8 Мирноградськои городского совета 11-летнему ученику 5 класса вдруг стало плохо", - говорится в сообщении.
Стоит отметить, что в школу вызвали бригаду "скорой помощи", однако врачи только констатировали смерть ребенка и отвезли тело в терапевтическое отделение Мирноградской центральной городской больницы. В медучреждении у ребенка диагностировали тяжелое заболевание - злокачественную феохромоцитому 3-й категории.
В настоящее время сотрудники правоохранительных органов готовят ходатайство о проведении судебно-медицинской экспертизы для выяснения причины смерти ребенка.
Как сообщал svodka.net, в Луганской области школьник получил телесные повреждения в результате взрыва крупнокалиберного патрона.
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