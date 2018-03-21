Телекомпания Netflix представила трейлер научно-фантастического фильма "Титан" и менее чем за день видео набрало почти 190 тысяч просмотров на YouTube-канале сервиса, сообщает Страна .

Стоит отметить, что по сюжету события происходят в недалеком будущем, когда человечество сталкивается с проблемой переселения на другие планеты по причине ядерной войны. Для этого семья военных проводит опыт, пытаясь ускорить эволюцию человека. Отчаянный летчик ВВС США Рик Янссен становится участником эксперимента. Цель этого эксперимента заключалась в создании человека, который способен выжить в жестких условиях спутника Сатурна - Титана. Сначало все происходтит самым лучшим образом и Рик превращается в суперчеловека, но позже проявляется один побочный эффект, который несет в себе угрозу для жизни Рика, его семьи и только человечества.

Кроме этого, главные роли в фильме сыграли Сэм Уортингтон, Тейлор Шиллинг, Том Уилкинсон, а режиссером киноленты выступил Леннарт Рафф.

Как сообщал svodka.net ранее, видео про новую часть "Мстителей" было презентовано для пользователей и за последующие сутки ролик просмотрели люди более 230 миллионов раз, установив новое достижение.

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