Пользователи сети обнаружили снимок собаки, которая внешне напоминает дочь президента США Иванку Трамп. Об этом пишет The Mashable.

В микроблоге Twitter снимок с животным собрал почти 300 тысяч лайков и тысячи комментариев. Опубликовал фотографию юзер с ником @witchpuppy и она довольно быстро стала вирусной, а пользователи усмотрели в питомце с длинным белым хвостом схожесть с Иванкой Трамп.

"Почему эта собака выглядит в точности, как Иванка Трамп?", - отметил один из пользователей.

"Собака Иванки Трамп", - отметил другой.

Как сообщал svodka.net ранее, в социальной сети Instagram страница жителя Красноярска Николая Последа быстро набирает слава из-за его внешнего сходства с британским актером Дэниелом Редклиффом - исполнителем роли юного волшебника Гарри Поттера.

Сводка.нет - Новости Украины и Мира